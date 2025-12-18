【ペコちゃん福袋】不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」初の福袋&年始限定ドーナツBOXを発売

不二家は、ミルキー風味のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」にて、「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」と年始限定のドーナツBOX２種を発売する。いずれも「ペコちゃんmilkyドーナツ」全店にて、2026年の営業初日より販売開始となる。

「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、不二家初のドーナツ専門店として2024年9月に1号店をオープンし、現在は全国14店舗を展開している。定番の「milkyドーナツ」や「milkyクリームドーナツ」を中心に、幅広い世代に親しまれているブランドだ。

〈「ペコちゃんmilkyドーナツ」初の福袋が登場〉

今回登場する「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」は、ブランド初となる福袋。オリジナルデザインの保冷温バッグをはじめ、ドーナツや店舗で使えるクーポン、グッズなどを詰め合わせた特別な内容となっている。数量限定で、なくなり次第終了。

◆ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋

価格:税込3,900円

【福袋ラインアップ】

･まねきペコちゃん(赤･白いずれか1点)

･ペコちゃんmilkyドーナツ 保冷温スクエアバッグ

･店舗で使えるお得なクーポン

･ドーナツ5個

(milkyドーナツ〈プレーン〉2個/〈チョコ〉2個、milkyクリームドーナツ〈プレーン〉1個)

･ミルキー袋

･ペコちゃんmilkyドーナツ アクリルチャーム

･ペコちゃんメッセージカード

【販売概要】

販売方法:店頭販売のみ(予約不可)

販売開始:2026年営業初日の開店時より

販売期間:2026年営業初日〜なくなり次第終了

新春わくわく福袋 詰め合わせ内容

〈年始限定のドーナツBOXもラインアップ〉

新春企画として、人気ドーナツを詰め合わせた年始限定ドーナツBOXも登場する。“おみくじペーパープレート”付きの新春限定BOX(999円)と、価格が2,026円の年始BOXの2種類を用意。いずれも2026年1月4日(日)までの期間限定販売となる。

◆ペコちゃんmilkyドーナツ 新春限定BOX

価格:税込999円

【詰め合わせ内容】

･milkyドーナツ(プレーン)2個

･milkyドーナツ(チョコ)1個

･milkyクリームドーナツ(プレーン)1個

･milkyツインクリームドーナツ(ミルキー&あまおう苺)1個

「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春限定BOX」

◆ペコちゃんmilkyドーナツ 2026年年始BOX

価格:税込2,026円

【詰め合わせ内容】

･milkyドーナツ(プレーン)3個

･milkyドーナツ(チョコ)2個

･milkyクリームドーナツ(プレーン)3個

･milkyツインクリームドーナツ(ミルキー&あまおう苺)2個

「ペコちゃんmilkyドーナツ 2026年年始BOX」

【ドーナツBOX販売概要】

販売方法:店頭販売のみ(予約不可)

販売開始:2026年営業初日の開店時より

販売期間:2026年営業初日〜2026年1月4日(日)まで

各店の新年の営業情報については、店舗への問い合わせを。

