【ペコちゃん福袋】不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」初の福袋&年始限定ドーナツBOXを発売
不二家は、ミルキー風味のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」にて、「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」と年始限定のドーナツBOX２種を発売する。いずれも「ペコちゃんmilkyドーナツ」全店にて、2026年の営業初日より販売開始となる。
「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、不二家初のドーナツ専門店として2024年9月に1号店をオープンし、現在は全国14店舗を展開している。定番の「milkyドーナツ」や「milkyクリームドーナツ」を中心に、幅広い世代に親しまれているブランドだ。
「ペコちゃんmilkyドーナツ」〈「ペコちゃんmilkyドーナツ」初の福袋が登場〉
今回登場する「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」は、ブランド初となる福袋。オリジナルデザインの保冷温バッグをはじめ、ドーナツや店舗で使えるクーポン、グッズなどを詰め合わせた特別な内容となっている。数量限定で、なくなり次第終了。
◆ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋
価格:税込3,900円
【福袋ラインアップ】
･まねきペコちゃん(赤･白いずれか1点)
･ペコちゃんmilkyドーナツ 保冷温スクエアバッグ
･店舗で使えるお得なクーポン
･ドーナツ5個
(milkyドーナツ〈プレーン〉2個/〈チョコ〉2個、milkyクリームドーナツ〈プレーン〉1個)
･ミルキー袋
･ペコちゃんmilkyドーナツ アクリルチャーム
･ペコちゃんメッセージカード
【販売概要】
販売方法:店頭販売のみ(予約不可)
販売開始:2026年営業初日の開店時より
販売期間:2026年営業初日〜なくなり次第終了
新春わくわく福袋 詰め合わせ内容〈年始限定のドーナツBOXもラインアップ〉
新春企画として、人気ドーナツを詰め合わせた年始限定ドーナツBOXも登場する。“おみくじペーパープレート”付きの新春限定BOX(999円)と、価格が2,026円の年始BOXの2種類を用意。いずれも2026年1月4日(日)までの期間限定販売となる。
◆ペコちゃんmilkyドーナツ 新春限定BOX
価格:税込999円
【詰め合わせ内容】
･milkyドーナツ(プレーン)2個
･milkyドーナツ(チョコ)1個
･milkyクリームドーナツ(プレーン)1個
･milkyツインクリームドーナツ(ミルキー&あまおう苺)1個
「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春限定BOX」
◆ペコちゃんmilkyドーナツ 2026年年始BOX
価格:税込2,026円
【詰め合わせ内容】
･milkyドーナツ(プレーン)3個
･milkyドーナツ(チョコ)2個
･milkyクリームドーナツ(プレーン)3個
･milkyツインクリームドーナツ(ミルキー&あまおう苺)2個
「ペコちゃんmilkyドーナツ 2026年年始BOX」
【ドーナツBOX販売概要】
販売方法:店頭販売のみ(予約不可)
販売開始:2026年営業初日の開店時より
販売期間:2026年営業初日〜2026年1月4日(日)まで
各店の新年の営業情報については、店舗への問い合わせを。
「ペコちゃんmilkyドーナツ」店舗一覧