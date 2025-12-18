11月19日より日本マクドナルドが開始した紙ストローの廃止。冷たいドリンクをストローを使わずに飲める新しいフタでの提供を始めている。

【写真】おもちゃ目当てで購入か、大量に廃棄されたマクドナルドのハッピーセット

マック“飲めるフタ”の反応

「マクドナルドは紙ストロー廃止の理由について、《バージンプラスチック削減の取り組みの一環》と説明。この新しい“飲めるフタ”はリサイクルペット100%のもので、飲みやすさに加え、テイクアウトやデリバリー時などでも漏れを生じさせないのが特徴だといいます。

この“飲めるフタ”は開発に3年以上も時間をかけた力作だそうで、デリバリーで炭酸飲料を運ぶ際も、噴き出しにくいようなデザインになっているとのことです」（フードライター、以下同）

さまざまな配慮が施された“飲めるフタ”。マクドナルドは《2025年末までに、お客様提供用の容器包装類を、再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材に変更》を掲げており、2022年からの3年間で、年間約6,600トンのバージンプラスチックの削減を見込んでいるという。

「今回の“飲めるフタ”もリサイクルペット製ですし、同時期にはレジ袋も環境負荷削減を考慮したものに変更。さらに、ハッピーセットのおもちゃに関しても《2025年末までにすべてのハッピーセットのおもちゃを再生可能な素材、リサイクル素材もしくは認証された素材などサステナブルな素材へ移行する》ことを明言しています。

環境への負荷軽減を目的とし、さまざまな取り組みを展開するマクドナルドの企業努力には、称賛の声が寄せられている状況です」

環境を考慮したマクドナルドの施策。“飲めるフタ”の使い心地について、ネット上では、《マックの新しいフタ飲みやすくていいと思う》など好感的な意見が寄せられている。

「マクドナルドは2022年から紙ストローでの提供を始めましたが、水に濡れてしまうと柔らかくなるなど、紙ストロー独特の特徴を嫌がるユーザーもいました。今回の“飲めるフタ”はコンビのコーヒーなどで馴染みがある人も多いですし、個人的に購入して実際に試してみましたが、使い勝手は悪くないと感じました」

その一方で、ストロー復帰を望む人もいるようだ。

「運転の際はストローの方が使いやすいや、女性の方はリップがついてしまうなど実用的な面での指摘も上がっている状況です。ほかにも、《カップにはめる時に店員の手がガッツリ覆い被さってるわけじゃん?もう気持ち悪いよね》という意見も。

ただ、何か新しいことを始める際は批判がつきもの。マクドナルドの企業努力は称賛に値しますし、それもひとつの企業価値になります。ユーザーの意見に耳を傾けながら、今後もマクドナルド独自のポジションを築いてもらいたいですね」

マクドナルドが時間をかけて開発した渾身の“飲めるフタ”。まだ試したことがない、マクドナルドユーザーたちはどのような反応を見せるだろうか。