◆五感で感じるクリスマス！虎ノ門ヒルズ「TORANOMON HILLS CHRISTMAS 2025」開催
虎ノ門ヒルズにて、クリスマスイベント「TORANOMON HILLS CHRISTMAS 2025」が、2025年11月22日（土）から12月25日（木）に開催。今年は、10種類以上の生の針葉樹でつくるクリスマスの“森”が登場。生木ならではの香りや生命力など、五感であじわうクリスマス空間が広がる。さらに館内や周辺の広場もイルミネーションで彩られ、街歩きが楽しくなるほか、ここでしか手に入らないクリスマス限定グルメ＆ギフトも勢揃い！
生木の“森”が出現！五感で味わうクリスマスインスタレーション
虎ノ門ヒルズ ステーションタワーB2階のステーションアトリウムには、アーティスト・諏訪綾子氏が手掛ける体験型インスタレーション「TASTE in the woods at TORANOMON HILLS」が登場。10種類以上の生の針葉樹でつくられた“森”が広がり、生木ならではの清々しい香りや、木々が放つエネルギーまでも感じられる特別なクリスマス空間があらわれる。
会場中央には、森を囲むようにダイニングテーブルを配置。訪れた人たちが集い、語らい、味わいながら過ごすクリスマスは、ここだけでしか味わえない体験。都会の喧騒を忘れるような、これまでにない感性に触れるクリスマスを楽しんで。
DATA
??TORANOMON HILLS CHRISTMAS 2025
開催期間：2025/11/22（土）?12/25（木）
開催場所：虎ノ門ヒルズ施設内
??TASTE in the woods at TORANOMON HILLS
開催期間：2025/11/22（土）?12/25（木）
開催場所：虎ノ門ヒルズ ステーションタワーB2階 ステーションアトリウム
館内のエントランスや広場もきらめく、街全体がクリスマス！
ステーションアトリウムの森だけでなく、虎ノ門ヒルズ館内のエントランスや各フロアにもクリスマス装飾が施され、街全体がホリデーシーズン一色に。T-デッキやオーバル広場の植栽には温かな光のイルミネーションが灯り、夕方からは散歩するだけでも気持ちが華やぐ雰囲気。仕事帰りや週末のお出かけに立ち寄ってみて。
DATA
装飾期間：2025/11/22（土）?12/25（木）
装飾場所：虎ノ門ヒルズ館内各所
（上）Parfaits Cadeau パルフェ カドー (fraise フレーズ / chocolat ショコラ) 価格：3,980円（イートイン）?／（左）Salty Caramel Gooey Cookie 価格：570円（1個）／（右）ル プリスティン パネトーネ 5,800円
虎ノ門ヒルズ限定！ここでしか買えない3つのクリスマススイーツ
ホリデーシーズン中は、スイーツにローストチキン、オードブルとたくさんのクリスマスグルメが登場！ なかでも、虎ノ門ヒルズだけでしか買えない、注目の限定スイーツをご紹介。
虎ノ門ヒルズの隠れ家のようなバーmemento moriからは、クリスマスケーキに見立てた「Parfaits Cadeau（パルフェ カドー）」が登場。いちごとピスタチオを重ねた華やかな fraise と、カカオソルベやコスタリカ産コーヒージュレなどを重ねた濃厚な chocolat の2種類で、どちらもクリスマスのご褒美スイーツにぴったり。
プラントベースの人気ベーカリー ovgo Baker BBB からは、甘じょっぱいバランスがクセになる「Salty Caramel Gooey Cookie」が虎ノ門ヒルズ限定でお目見え。ホワイトチョコレートと塩キャラメルのとろりとした組み合わせに、ローストアーモンドの香ばしさがアクセントとなり、アメリカンサイズならではの満足感もしっかり。
さらに Le Pristine Cafe Tokyo では、ベルギー本店でも人気の「パネトーネ」を、東京オリジナルのダークチョコレートフレーバーでアレンジ。アマレーナチェリーを贅沢に練り込み、コアントローの香りをきかせた大人の味わいに、ピスタチオや藻塩、ライムゼストを重ねた立体的な香りとコクが魅力。ギフトにも、自分へのご褒美にも。
今年のクリスマスは、虎ノ門ヒルズに立ち寄って、特別なクリスマスを過ごしてみて。
DATA
??memento mori
Parfaits Cadeau パルフェ カドー (fraise フレーズ / chocolat ショコラ)【虎ノ門ヒルズ限定】
価格：3,980円（イートイン）
提供期間：2025/11/14（金）〜12/25（木）
提供時間：平日16:00〜23:00、土日祝14:00〜23:00
※1日各10食
※ワンドリンクオーダー制
??ovgo Baker BBB
Salty Caramel Gooey Cookie【虎ノ門ヒルズ限定】
価格：570円（1個）
販売期間：2025/11/1（土）〜12/25（木）
??Le Pristine Cafe Tokyo
ル プリスティン パネトーネ【虎ノ門ヒルズ限定】
価格：5,800円
予約期間：2025/10/1（水）〜
※受取の4日前19:00までに要予約
受取期間：2025/12/1（月）〜12/25（木）
受取時間：11:00〜21:00
5つのヒルズを巡ってクーポンGET！「CHRISTMAS HILLS 2025」デジタルスタンプラリー
「CHRISTMAS HILLS 2025」の開催にあわせて、六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ・表参道ヒルズ・アークヒルズ の5つをめぐるデジタルスタンプラリーを実施。期間中、対象ヒルズで1,000円以上の買い物をすると1スタンプがもらえ、異なる3つのヒルズでスタンプを集めると、館内で使える1,000円分のクーポンをプレゼント！
クリスマス装飾を楽しみながらおさんぽ感覚で参加できるのもうれしいポイント。お出かけついでに気軽にチャレンジしてみて。
DATA
開催期間：2025/11/4（火）〜12/25（木）
※参加にはヒルズアプリのダウンロード・ログインが必要
※スタンプ付与は1会計1,000円以上のヒルズポイント加算対象の買い物のみ
※一部ポイント対象外の店舗・商品・サービスあり
