この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「あなたが食べているパンは本当に安心ですか？」と問いかけるのは、健康パンの専門家・むらまつさき氏。動画『アレルギー・病気を悪化させないパン選びのコツ 実は知られていない「コレ」に注意してください』にて、アトピーやアレルギーがある人がパンを選ぶ際、アレルギー物質のチェックだけでは時代遅れであり、もっと重要な視点があると呼びかけた。



むらまつ氏は「これからの時代、それだけじゃ足りないですよ」と断言。安価で手軽に購入できる市販パンに潜む“裏側”に警鐘を鳴らし、「その裏側に、実はアレルギーやアトピーを悪化させる、そんな材料が使われている可能性があるんです」と力説した。



特に取り上げたのがパンに使用される添加物。なかでもショートニングやマーガリンに含まれるトランス脂肪酸、イーストフードや乳化剤の体への影響について、「添加物が口に入ってしまうとどうなるか。体の様々な部分に炎症を起こしてしまったり、不調の原因、病気の原因、アレルギーやアトピーを悪化させる原因になってしまうんです」と注意を促した。



また、「市販のパンで『添加物が全くゼロ』になっているパンは、そうそう出会えません」と現実の難しさに触れた上で、「安心安全な材料でしか作れない、健康に近づけるパンは手作りで実現できる」と語り、独自開発した「砂糖、油、卵、乳製品、大豆製品、ナッツ、小麦粉も一切使用しない米粉パン」についても紹介。「お料理が苦手、時間がかかるパン作りは無理、パン作りの経験もゼロ…そんな方でも40分で健康的な米粉パンが作れるようになった」とコメントしている。



さらに、健康的なパン作りはコスト面でもメリットがあるとして「市販の健康的なパンは1個300円から400円ほどですが、自宅で作れば1個40円にできる」とアピール。毎日のパン生活を見直すきっかけになりそうだ。



動画の最後には「まずは健康的なパンを選んで、そして作れるようになって、それを継続して食べていく。これが病気予防、アレルギーやアトピーを悪化させないパン選びの生活に欠かせません」と結び、今後も健康的なパンの作り方や食べ方を発信していくことを伝えた。