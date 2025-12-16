この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「シンプルに暮らす40代OL」が「40代OL冬服は10着」と題した動画を公開。年間を通して30着の服で過ごすという投稿者が、冬のワードローブとして厳選した10着のアイテムとその着こなしを紹介しました。

動画で紹介された冬服は、トップス3着、パンツ2着、スカート2着、アウター3着の計10着です。クローゼットに並んだアイテムは、どれも着回しやすさを重視して選ばれています。

トップスは白、黒、ボーダーのリブニットというベーシックな3着。「結局ベーシックが1番使える」と語り、シンプルなアイテムの万能性を強調しています。パンツは2着で、そのうちの1本としてユニクロの「ブラッシュドジャージーパンツ」をピックアップ。キレイめにもカジュアルにも合わせやすく、着回し力が抜群だと紹介しました。

スカートは黒のレーススカートと白のフレアスカートの2着。特に「推し活用の洋服は惜しまず買う」と、自身のライフスタイルに合わせたアイテム選びのこだわりも明かしています。アウターはダウンジャケットなど3着で、「長く着れる上質なもの」をチョイスしているとのことです。

「今の私に似合う」「着たい服」だけを厳選したというクローゼットは、少ない服でも日々のファッションを楽しむヒントになりそうです。冬服の整理や買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。

関連記事

冬服は“10着だけ”。40代OLが着回す、少数精鋭の洗練ワードローブがすごい！

冬服は“10着だけ”。40代OLが着回す、少数精鋭の洗練ワードローブがすごい！

 【コスメ断捨離】40代OLがコスメを総入れ替え！厳選された「1軍コスメ」11点を紹介

【コスメ断捨離】40代OLがコスメを総入れ替え！厳選された「1軍コスメ」11点を紹介

 【PR】“運を呼び込む玄関”の作り方。ミニマリストの断捨離ルーティン

【PR】“運を呼び込む玄関”の作り方。ミニマリストの断捨離ルーティン
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

40代独身OLのシンプルライフ_icon

40代独身OLのシンプルライフ

YouTube チャンネル登録者数 2.16万人 68 本の動画
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。
youtube.com/channel/UCwbagHtdT3CZEMpTs3Ct-yw YouTube