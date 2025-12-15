【明日なに着る？】ロンTのように使えて「ニットのようにあたたかい」白トップス

ロンTのイメージで合わせられて、ニットでなくてもあたたかいトップスを新調。コートはベーシックでも、コートの中から雰囲気を変えられる、アウターを着ても脱いでもコーディネートが可愛くなる1枚。


1枚で着ても寒々しさがない、ほどよく厚みがあるウール100％。ハリのある素材で、くびれシルエットもくずれにくい。黄みがかかったアイボリーは似合う色が多く、ロンTのようにどんなコートやボトムともちぐはぐせずなじむ。そで口にスリットが入っており、折り返すとシャツをロールアップしたようなデザインに。


【POINT】ヒップが隠れる長さなのにワイドデニムと合わせてもかさばらないのは落ち感があるおかげ。さっぱり見えない重みのある質感で、オケージョンからビジネス、デイリーシーンにまで幅広く使える。


(トップスのプライスなど詳細）
【WEATHER IN TOKYO】
HIGHEST 13℃　LOWEST 6℃
晴れ