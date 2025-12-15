「仮面ライダー龍騎」より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー王蛇」の2次受注が12月17日16時より開始
【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー王蛇 2次発送】 12月17日16時より受注開始予定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー王蛇」の2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月17日16時より予約受付を開始する。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー龍騎」に登場する「仮面ライダー王蛇」をS.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズで立体化したもの。
マッシブなプロポーションが再現され、特殊強化皮膚「グランメイル」の質感も再現されている。オプションパーツには劇中の特徴的な仕草を再現できる手首パーツをはじめ、召喚機「ベノバイザー」や召喚武器「ベノサーベル」などが付属。また、「アドベントカード」は8種・計9枚が付属する。
【お知らせ】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) December 15, 2025
魂ウェブ商店12月12日受注開始商品「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー王蛇」は、早期に準備数に達したためご予約の受付を終了いたしました。
ついては【2次：2026年9月発送分】のご予約を12月17日(水)16時より受付いたします。https://t.co/zE9pzgAu2S#t_shf #仮面ライダー龍騎 pic.twitter.com/Nv3nKsAsnX
(C)石森プロ･東映