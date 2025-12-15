＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位にファンディノ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位にファンディノ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後２時現在で、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



１２月５日に東証グロース市場に上場した直近ＩＰＯ銘柄で、未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営が主な事業。公開価格６２０円に対し、２６３円（４２．４％）高い８８３円で初値をつけ、一時９３９円に上昇するも、その後は冴えない動きとなっていた。



ただ、１２日の取引終了後に本決算を発表し、２６年１０月期に売上高３８億９２００万円（前期比５５．６％増）、営業利益１１億３２００万円（同５．３倍）、最終利益１１億４７００万円（同２．９倍）と強気の見通しを発表したことで、この日は朝方から買いが殺到し、一度も寄ることなく１０６５円のストップ高水準でカイ気配となっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。株式投資型クラウドファンディングサービス国内最大手の「ＦＵＮＤＩＮＮＯ」投資家をアセットとした特定投資家数の拡大により、多額の投資が可能な特定投資家と大型資金調達を行うスタートアップをつなぐ資金調達サービス「ＦＵＮＤＩＮＮＯ ＰＬＵＳ＋」のＧＭＶ（流通取引総額）の継続的な拡大を目指すという。



なお、２５年１０月期決算は売上高２５億１００万円（前の期比２．１倍）、営業利益２億１３００万円（前の期１０億５９００万円の赤字）、最終利益３億９５００万円（同１４億２１００万円の赤字）となり、従来予想の営業利益１億７３００万円を大きく上回って着地した。



出所：MINKABU PRESS