今年グラビアデビューを果たし、瞬く間に漫画誌の表紙を飾るなど活躍が目覚ましい18歳の日比谷萌甘。透明感あふれるルックスが話題の彼女だが、今回はちょっぴり大人な姿に変身した。

「今日の撮影は、いつもより大人っぽい衣装が多くて新鮮でした。夏ならまだしも、冬になるととにかく防寒重視でカジュアルなダル着を着ることが多くて（笑）。水玉模様の黒水着などあまり着たことがなかったので、新しい自分を見つけることができました」

そんな彼女は、普段、アイドルグループ・シャルロットのリーダーとして活動中だ。

「アイドルとしては開催中の全国ツアーを成功させることが目標です！ 来年の1月12日（月・祝）に大阪、1月30日（金）には東京で公演があるので、ぜひ観にきてほしいです。ちなみに、同じグループにグラビアを頑張っている一ノ瀬瑠菜ちゃんが所属しているんですけど、いつかペアグラビアをしてみたいです」

目を輝かせながら目標を語る若き才能の原石。その可能性は無限大だ。

ひびやもか

18歳 2007年8月6日生まれ 神奈川県出身 T157 アイドルグループ・シャルロットのリーダーとして活動中。数々の漫画誌の表紙を務めるなど、ネクストグラビアクイーンの呼び声が高い。そのほか最新情報は、公式X（@mokahibiya）、公式Instagram（@hibiya._moka）にて

※FLASHデジタル写真集『大人への階段』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

写真・U-YA

スタイリスト・塚田さくら ヘアメイク・mahiro

衣装協力：Crayme