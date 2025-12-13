BenQ¡¢Mac¤È¸«¤¨Êý¤ò¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë5K²òÁüÅÙ¤Î¡ÖMA270S¡×ÅêÆþ¡£¼Âµ¡¤ò¸«¤Æ¤¤¿
¥Ù¥ó¥¥å¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î12Æü¡¢Mac¸þ¤±³°Éô¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖMA¥·¥ê¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢5K²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â²òÁüÅÙ¥â¥Ç¥ë¡ÖMA270S¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ì¥¢¥Ñ¥Í¥ë»ÅÍÍ¤Î¡ÖMA270UP¡×¡ÖMA320UP¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
MacÆâÂ¢¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¿§Ì£¤ä¸«¤¨Êý¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦³°Éô¥â¥Ë¥¿¡¼À½ÉÊ¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖMA270S¡×¤Ï5K¡Ê5,120¡ß2,880¥É¥Ã¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¹â²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥°¥ì¥¢¥Ñ¥Í¥ë»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç218ppi¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤²èÁÇÌ©ÅÙ¤ò³è¤«¤·¤¿¹âÀººÙ¤Ê²èÌÌÉ½¼¨¤ò¼Â¸½¡£Thunderbolt 4ÀÜÂ³¤Ç¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë°ìËÜ¤Ç±ÇÁüÆþÎÏ¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¡¢ºÇÂç90W¤ÎµëÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·À½ÉÊÅêÆþ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖMA270UP¡×¡ÖMA320UP¡×¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Á´ÂÎ¤Ï27·¿¤Ë4K¥Î¥ó¥°¥ì¥¢¡ÖMA270U¡×¡¢4K¥°¥ì¥¢¡ÖMA270UP¡×¡¢5K¥°¥ì¥¢¡ÖMA270S¡×¡¢31.5·¿¤Ë4K¥Î¥ó¥°¥ì¥¢¡ÖMA320U¡×¡¢4K¥°¥ì¥¢¡ÖMA320UP¡×¡¢4K/120Hz¥°¥ì¥¢¡ÖMA320UG¡×¤Î6À½ÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡û¼Âµ¡¤ò¸«¤Æ¤¤¿
¥Ù¥ó¥¥å¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¼Âµ¡¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤ËMac¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¿§Ì£¡¦³¬Ä´¤¬¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥â¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²èÌÌ¤Ï¥°¥ì¡¼¤äÀÄ¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ê¿§¹»Àµ¤Ê¤·¤Ç¤Ï°ãÏÂ´¶¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸«¤¿¸Â¤êMac¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê²èÌÌÉ½¼¨¤ò¹Ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ÆâÂ¢¤¹¤ëM-book¥â¡¼¥É¤Ø¤ÎÀßÄê¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê¸«¤¨Êý¤òÅý°ì¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢MacÂ¦¤«¤éÆÈ¼«¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡ÖDisplay Pilot 2¡×¤ÇÀßÄê¤ò¼ê·Ú¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦»ÈÍÑ´¶¤Ë¤âºÙ¤ä¤«¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Mac¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦
¥°¥ì¥¢¤ÈÈó¥°¥ì¥¢¤Î¥Ç¥â¡£Èó¥°¥ì¥¢¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥é¥¤¥È¤Î¿§²¹ÅÙ¤¬²èÌÌÉ½¼¨¤Ë±Æ¶Á¤·¤¬¤Á
¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¿·À½ÉÊ¡£²ñ¾ì¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï±é¿§À¤è¤ê¤â¿§²¹ÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿
Apple Studio Display¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë²èÌÌÉ½¼¨¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤êºÆ¸½À¤¬¹â¤¤
¤¿¤ÀAppleÀ½ÉÊ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÉô¤¬°ìËçÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢BenQÀ½ÉÊ¤Ï´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿·Á¾õ¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£²¼Éô¥Ù¥¼¥ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¤ä¤äÂç¤¤¯´¶¤¸¤¿
±ÇÁüÆþÎÏÉô¡£HDMI¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢USB-C¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐDisplayPort¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
