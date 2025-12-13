¡ÚÅôäÆ¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤òÉ½¤¹´Á»ú
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÖÅôäÆ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¤¢¤ë¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¦¤í¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
ÅôäÆ¤Ï¡¢¸Í³°ÍÑ¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Î°ì¼ï¡£ÅôÏ°¤È½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»û¤ä¿À¼Ò¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
ÅôäÆ¤ÏÉ÷¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¡¢²Ð±êÉô¤ò°Ï¤¦¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Å°Ç¤ò¾È¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¾ð¤ä¼ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô