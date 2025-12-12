¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¸¶¹ÆÎÁ¡¦ÀìÂ°·ÀÌó¶â¤Ê¤ÉÈ¯É½¡¡½éÏ¢ºÜ¤ÎÏ¢ºÜ½àÈ÷¶â¤¬ÊÑ¹¹
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸Éô¤Ï12Æü¡¢½éÏ¢ºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÏ¢ºÜ½àÈ÷¶â¤ò2025Ç¯²Æ¤è¤êÊÑ¹¹¤·¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤Î¤Û¤«¾ò·ï¡¦À©ÅÙ¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡ªÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¸¶¹ÆÎÁ¡¦ÀìÂ°·ÀÌó¶â¤Ê¤É
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸Éô¤Î¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡Ö¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÙËÜ»ï¤Ç½éÏ¢ºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÏ¢ºÜ½àÈ÷¶â¤ò25Ç¯²Æ¤è¤êÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤½¤ÎÂ¾¾ò·ï¡¦À©ÅÙ¤â´Þ¤á¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»¨»ï(»æÈÇ¡¦ÅÅ»ÒÈÇ)¤ÎÇä¾åÍø±×¤ò´ð¤Ë¡¢ÊÀ»ïºî²È¤µ¤ó¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¼¹É®´Ä¶ºî¤ê¤Øº£¸å¤â²þÄê¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¸¶¹ÆÎÁ¤Ï¡¢½é·ÇºÜ¡¦½éÏ¢ºÜ»þ¤Î½é´ü¸¶¹ÆÎÁ¤Ï¥â¥Î¥¯¥í1¥Ú¡¼¥¸2Ëü900±ß°Ê¾å¡¢¥«¥é¡¼1¥Ú¡¼¥¸3Ëü1350±ß°Ê¾å¤Ç¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤ÏËèÇ¯1100±ß°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï»þ¤Ë1Ç¯´Ö¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤«ºî²ÈÂ¦¤¬Ç¤°Õ¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÀìÂ°·ÀÌó¶â¡×¤Ï100Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âËèÇ¯50Ëü±ß°Ê¾åÁý²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹°õÀÇ¡¢Á´¹ñ15¥ö½ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥Ã¥º°õÀÇ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ç¯4²óÈ¯¹Ô¤ÎÁý´©¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×GIGA¡Ù¤Ï¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤¬¥â¥Î¥¯¥í1¥Ú¡¼¥¸1Ëü3200±ß°Ê¾å¡¢¥«¥é¡¼1¥Ú¡¼¥¸1Ëü9800±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿·¿Íºî²È¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¸¦µæÀ¸À©ÅÙ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤«ºî²ÈÂ¦¤¬Ç¤°Õ¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¸¦µæÀ¸ÀìÂ°·ÀÌó¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Ç30Ëü±ß¡¢¸¦µæÀ¸¸ÂÄê¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤äÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡ªÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¸¶¹ÆÎÁ¡¦ÀìÂ°·ÀÌó¶â¤Ê¤É
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸Éô¤Î¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡Ö¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÙËÜ»ï¤Ç½éÏ¢ºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÏ¢ºÜ½àÈ÷¶â¤ò25Ç¯²Æ¤è¤êÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤½¤ÎÂ¾¾ò·ï¡¦À©ÅÙ¤â´Þ¤á¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»¨»ï(»æÈÇ¡¦ÅÅ»ÒÈÇ)¤ÎÇä¾åÍø±×¤ò´ð¤Ë¡¢ÊÀ»ïºî²È¤µ¤ó¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¼¹É®´Ä¶ºî¤ê¤Øº£¸å¤â²þÄê¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹°õÀÇ¡¢Á´¹ñ15¥ö½ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥Ã¥º°õÀÇ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ç¯4²óÈ¯¹Ô¤ÎÁý´©¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×GIGA¡Ù¤Ï¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤¬¥â¥Î¥¯¥í1¥Ú¡¼¥¸1Ëü3200±ß°Ê¾å¡¢¥«¥é¡¼1¥Ú¡¼¥¸1Ëü9800±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿·¿Íºî²È¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¸¦µæÀ¸À©ÅÙ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤«ºî²ÈÂ¦¤¬Ç¤°Õ¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¸¦µæÀ¸ÀìÂ°·ÀÌó¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Ç30Ëü±ß¡¢¸¦µæÀ¸¸ÂÄê¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤äÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤â¤µ¤ì¤ë¡£