北中米ワールドカップに挑む日本代表は５月25日に始動し、国内で調整している。31日に壮行試合となるアイスランド戦が控えているなか、28日までに合流したのは16人。初日から活動しているのが早川友基、大迫敬介、長友佑都、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人、そしてアイスランド戦限定で招集された37歳・吉田麻也の13人で、28日に遠藤航、冨安健洋、板倉滉の３選手が合