NY株式28日（NY時間11:06）（日本時間00:06） ダウ平均50666.03（+21.75+0.04%） ナスダック26827.05（+152.32+0.57%） CME日経平均先物65315（大証終比：+755+1.16%） 欧州株式28日GMT15:06 英FT100 10428.21（-76.80-0.73%） 独DAX 25084.53（-93.27-0.37%） 仏CAC40 8184.40（-23.49-0.29%） 米国債利回り 2年債 4.014（-0.019） 10年債 4.451（-0.032） 30年債 4.