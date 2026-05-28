サンワサプライ株式会社は、Microsoft Surface Pro 12インチモデルを外部の衝撃から守る衝撃吸収ケース「PDA-SF15BK」を6月中旬に発売予定。本製品は、弾力があり、傷や衝撃に強いEVA素材を採用し、ケースも頑丈な2層構造になっている。背面には、動画視聴やタイピングに便利な折りたたみ式のスタンドを装備しているほか、紛失しやすいタッチペンを収納できるホルダーも搭載している。オフィス内での移動はもちろん、教育現場など