シャオミの最新スマートフォン「Xiaomi 17T Pro」が、発売直後に配信されるOTAアップデートにより、「Quick Share」および「AirDrop」との接続に対応する。同社のデバイスとして、「AirDrop」へ対応するのは初。 今回のアップデートが適用されることで、「Xiaomi 17T Pro」ではAndroid向けのQuick Shareだけでなく、アップルのAirDropともシステムレベルでの接続が可能になる。 利用するには、