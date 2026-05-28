PRIMEが運営する「粗大ゴミ回収隊」は、全国の男女500人を対象に、「夏の家電買い替え・処分に関する実態調査」を5月に実施した。●約半数が家電の「買い替え・処分」を検討今回の調査では、梅雨明けから本格的な猛暑を迎えるにあたり、エアコンや冷蔵庫などの生活家電の買い替え需要が高まるなか、正しい処分方法の認知度や、処分できずに放置されている家電の実態、さらに夏場特有の家電トラブルに関する体験談を詳細に分析