記事のポイントメイクアップ・バイ・マリオは、単発のインフルエンサー施策よりも長期的なコミュニティ構築を重視している。同ブランドは既存の愛用者を中心に起用し、オーガニックな支持をペイド施策へ自然につなげている。EMVやクリック数だけでなく、クリエイターとの関係性そのものをブランド資産として捉えている。インフルエンサーマーケティングは、ビューティー業界でもっともダイナミックな領域のひとつだ。近年、ブラン