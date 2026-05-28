働き方改革によって、労働時間は短くなった。しかし現実には、稼ぐためにもっと働きたいと願う人は少なくないし、企業も長時間労働をする人材に高い報酬を支払っている。賃金を上げつつ労働時間を短くするために、日本政府ができる施策とは？※本稿は、経済学者の八代尚宏『「政府の失敗」の克服―規制改革をどう進めるか』（日本法令）の一部を抜粋・編集したものです。欧米の真似をした結果とても中途半端な制度になっている慢