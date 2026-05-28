ビジュアル系ロックバンド・ＤＩＲＥＮＧＲＥＹのホームページがハッキング被害に遭ったことが２８日、分かった。ファンクラブのホームページが２７日に不正アクセスで一時閲覧できなくなっていたという。関係者によると、攻撃者は最初にＡＩ等を使用し、機械的に脆弱（ぜいじゃく）性を探してからその後は手動でサーバーに侵入。システムへの継続的なアクセス権を確立した状態で、一定時間操作を行い、悪意あるプログラム