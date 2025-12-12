この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「捕まえたカエルをライギョに与えました。【やせすぎ雷魚51日目】」と題した動画を公開しました。痩せすぎたライギョの飼育記録51日目として、特定外来生物のウシガエルを捕食する様子や、視聴者からのユニークな質問に答える場面が収められています。

動画は、飼育51日目を迎えたライギョの姿から始まります。投稿者によると、体には肉がついてきたものの、顔周りはまだ痩せているとのこと。
続いて、前日に捕獲した特定外来生物のウシガエルを餌として与える場面へ。凍らせていたカエルを解凍し、水面に浮かべると、ライギョは一瞬のためらいもなく飛びつき、一瞬で丸のみにします。その迫力ある捕食シーンはスローモーションでも再生され、視聴者を驚かせました。2匹目も瞬時に捕食し、その食欲旺盛な姿を見せています。

しかし、3匹目を与えようとすると、ライギョはなかなか餌に気づきません。投稿者は、片方の目が白濁しているライギョの視力について考察。見えているようで、見えにくい範囲もあるのかもしれないと語ります。最終的には口元まで餌を運び、無事に食べさせることができました。

この動画では、ライギョの力強い生命力を感じられる捕食シーンはもちろん、投稿者と視聴者との温かいやり取りも楽しむことができます。

YouTubeの動画内容

00:04

やせたライギョ太らせ計画51日目
00:32

挨拶が「でっさ」に聞こえる問題
02:07

今日のご飯は特定外来生物
02:46

豪快！ウシガエル捕食シーン

