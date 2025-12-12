¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¢Éô°÷ÉÔÂ¿¼¹ï¡¡´Ø·¸¼Ô´íµ¡´¶¡¢Í½Áª¤Ê¤·¤â
¡¡¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤ÇÉô°÷ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»Âç²ñ¡Ê27Æü³«Ëë¡¦²Ö±à¡áÂçºå¡Ë¤ÎÅçº¬¸©ÂåÉ½¤ÏÍ½Áª¤Ê¤·¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê15¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤Î¤Ï1¹»¤Î°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡£ÃæÅçÀ¿°ìÏºÂç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÃÏÊý¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡11·î¡¢Åçº¬ÂåÉ½¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¸ø¼°Àï¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÍîÃÀ¤·¤¿»Ñ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Í½Áª»²²Ã¤ÏÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¤À¤±¤Ç35Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£Â¾¤Î³Ø¹»¤Ï15¿Í¤ËËþ¤¿¤º¡¢Ê£¿ô¹»¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤âÁÈ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î¤¢¤ë¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ï3¹»¡£¸©¹âÅù³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¥é¥°¥Ó¡¼ÀìÌçÉô¤Î°ÂÆ£Å¯¼£°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¤ÏÁ´¹ñÂç²ñÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤¬¸©³°¤ÎÃæ³Ø½Ð¿È¤À¡£Ãæ³ØÀ¸¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÅçº¬¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï14¿Í¤¬½êÂ°¡£»³ËÜ²íÆ©ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî¤Ë´Ä¶¤òµá¤á¤ÆÎÙ¸©¤Î¶¯¹ë¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£