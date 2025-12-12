TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が、Instagramを更新。香港で過ごすプライベートショットを多数公開した。

【写真】TWICEツウィの香港旅ショット【写真】TWICE香港公演の集合ショット。サナの前髪にも反響！①②

■TWICEツウィが香港でエッグタルトを味わう

TWICEは12月6日・7日、カイタック・スタジアムでワールドツアーの香港公演を開催。その合間に香港の街を楽しむ様子を捉えた、20枚の写真を投稿した。1～3枚目はベージュのジャケットを羽織り、ソファに腰掛けたリラックスショット。ナチュラルメイクで、飾らない空気感がよく伝わってくる。

4～6枚目では香港を象徴するような海をバックにした姿や、フェリーに乗った姿を公開。9、10枚目ではトップスの裾からおへそをチラリと見せたコーディネートで、香港名物のエッグタルトを味わっている。13枚目ではクレヨンしんちゃんのフィギュアと一緒に、レトロなテレビを使って自撮り。そして20枚目では旅を一緒に楽しんだのか、ツウィの親友で元CLC（シーエルシー）のELKIE（エルキー）との2ショットも披露されている。

SNSでは「ナチュラルな雰囲気たまらなすぎる」「自然体でとっても可愛い」「また香港に戻ってきてね」「世界で最も美しい！」「香港楽しんでて嬉しい」と世界中から大きな反響が起こっている。

■TWICE香港公演、サナの前髪にも反響！

TWICEのSNSでは、香港公演のステージで撮影された集合ショットを公開。2日目ではSANA（サナ）が厚めの前髪があるロングヘアで登場し、話題をさらっていた。

■動画：TWICEツウィとELKIEは過去に沖縄旅行も！