クオリティが素晴らしい！ 新しい没入感が魅力、話題の“脱出ゲーム”施設体験レポ

身一つでゲームの世界に飛び込み、物語を体で楽しめる脱出ゲーム。“没入体験”ができると話題の施設に、アナログゲームチームがトライ！

物語もセットもすごい！ とてつもない没入体験

今回訪れた「MRX魔王の日曜日」は、ゲームストーリーの世界に入り謎を解くという、新しい没入感が魅力の脱出ゲーム施設。こちらは中国で生まれた施設で、実は中国では2010年代から没入型のエンタメが大人気。

なかでも、「MRX」というエンタメ企業が作るイマーシブ脱出ゲームは、映画のセットのような空間を遠隔操作＆制御し、その中で謎を解いたりちょっとした冒険をしたり…。クオリティが素晴らしく、評価が高いそう。

ということで、今回はゲーム好きのイラストレーター・カメダさんと、編集部スタッフ2人で施設におじゃま。ごく普通のオフィスビルの1フロアにあり、「ここでいったい何に没入するのかしら…？」などと思いながら中に入ると、もはやそこはただの旅館（褒めてます!!）。

あまりに世界観が完璧なので、プレイヤーである私たちも徐々に“その気”が高まり、あっという間に調査に夢中…。さらに、日本人向けにローカライズされた内容＆完成度の高いセットとギミック、そして丁寧な接客に感動。

社長の劉之光さん曰く、「中国のイマーシブエンタメはもっと進化しています。今後はそういう施設も日本で展開する予定なので、楽しみにしていてください！」とのこと。もっともっと没入させてください〜！

体験した人

カメダ

イラストレーター、マンガ家。InstagramやXを中心に、コスメやファッション、日記マンガを執筆。また自身のベストバイをまとめたZINEを定期的に作成。もちろんゲームも大好き！

Information

イマーシブ脱出ゲーム MRX魔王の日曜日 東銀座店

東京都中央区築地1-7-10 ABL築地ビル4F TEL. 03-6278-8518 9：00〜22：30（土・日・祝日10：00〜22：00） 不定休 プレイ料金 1名 ￥5,500〜

所要時間は約1時間半。詳細、予約はサイトから。横浜店では別の3種類のシナリオが体験でき、また年末年始にかけて新宿に新店舗がオープン予定。