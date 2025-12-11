この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、『なぜ普通のサラリーマン"こそ"勝てるのか！？不動産投資が"最も再現性が高い理由"を解説します！』と題した動画を公開した。多忙なサラリーマンが抱きがちな「時間がないから不動産投資は無理」という思い込みを覆す内容である。



木村氏は自身も多忙なシステムエンジニア時代に不動産投資を始め、複数物件を保有し年間家賃収入数千万円を達成してきた経験を持つ。氏は「仕事が忙しくて時間がない」という悩みは思い込みであると指摘し、通勤時間や休日、昼休みなどを合計すると月あたり相当量の自由時間が生まれると試算した。「この時間を充てる気がないだけ」と断言し、問題は時間の有無ではなく使い方にあると強調している。



木村氏はサラリーマンの収入と資産の推移をグラフで示し、給与所得などの「収入」は定年とともに途絶える一方、不動産のような「資産」は老後も収入を生み出し続ける可能性があると説明した。現代日本では老後の資金不足が深刻化しており、資産形成の重要性が増している。



氏は「サラリーマンは信用という武器を持っている」と述べ、金融機関から融資を受けやすい立場を最大限に活用すべきだと主張する。勤続年数や安定した年収は金融機関にとって信用評価の重要な要素であり、この信用力を不動産投資に転用することで資産形成の第一歩を踏み出せるという。



収入と資産を同時に構築できる点も不動産投資の強みである。株式や投資信託は資産増加を狙えるが、定期的な現金収入としては活用しにくい。一方、不動産は家賃収入という定期的なフローを生み出しつつ、売却や資産の入れ替えにより大きな資産増加も期待できる。



実際の運用面では、管理会社に業務を委託できるためオーナーの負担は限定的だという。木村氏は「極めて楽な事業」と表現し、高齢者でも大家業が務まる理由として不労所得の性質を挙げた。



木村氏は成功のカギとして「環境」と「正しいやり方」を挙げる。独学で進めるより、同じ志を持つ仲間やメンターがいる環境に身を置くことで学習効率が飛躍的に向上するという。物件選び、金融機関との交渉、空室対策など実務に直結する知識を体系的に学ぶことで、初心者でも短期間で成果を出せると述べた。



動画では具体的な成功事例も紹介されている。あるスクール生はサラリーマンとして働きながら数年で毎月の不動産収益が三桁万円を超えたという。資産形成への危機感を持ちながらも行動に移せずにいるサラリーマンにとって、時間と信用の活用法を具体的に示された内容である。