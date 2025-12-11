この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Metaの詐欺広告による影響と中小企業の今後の戦い方」と題した動画を公開。米Meta社が詐欺広告によって巨額の収益を得ているという報道を基に、その背景にある構造的な問題と、広告主である中小企業が今後取るべき戦略について解説した。

動画で長橋氏は、ロイターが報じた「米Meta、詐欺広告などで巨額収益か」というニュースを紹介。Metaの内部予測では、2024年の年間収益の約10%にあたる約2.4兆円が、詐欺広告や禁止商材から得られる見込みだと指摘されていることに言及した。この問題の背景には、Metaの広告運用の実態があると長橋氏は語る。1日に150億件もの「ハイリスク（明らかに詐欺の疑いがある）」広告が表示されている一方で、Metaのアルゴリズムは「詐欺確率95%未満は停止せず、『高額なペナルティ入札』を課す方式」を採用しているという。これにより、詐欺の疑いが完全に払拭できない広告でも、広告費を高く設定することで配信が継続され、結果的にMetaの収益につながる仕組みになっていると分析した。

このような状況は、プラットフォームの収益と安全性のバランスが崩れていることが原因だと長橋氏は指摘する。広告が主な収益源である以上、広告を停止することは収益の減少に直結するため、完全な排除が難しいというビジネスモデル上のジレンマがあるのだ。しかし、このままでは規制当局による罰金リスクや、優良な広告主の離反、さらにはユーザーの信頼失墜によるプラットフォーム自体の価値低下といったリスクが予測されると警鐘を鳴らした。

最後に長橋氏は、広告の信頼性が揺らぐ時代において「中小企業は信頼マーケティングへ舵を切れ」と強く提言。短期的なコンバージョンを追うのではなく、誇大表現を避け、代表者や担当者が顔を出すなど正直な情報発信を心がけることが重要だと語る。さらに、現場のリアルな声や失敗談も含めた透明性のある「一次情報」を発信し、ユーザーと深い関係性を築いていくことが、AIには再現できない価値となり、これからの時代を生き抜くための鍵になると締めくくった。

