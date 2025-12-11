・ＡＫＩＢＡがＳ高人気、メモリー高騰受け貸株市場経由で積み上がった空売りが逆回転

・芝浦が３日ぶり反発、次世代半導体パッケージ向け新装置を発表

・かっこがＳ高カイ気配、今期予想の最終赤字幅縮小とＮＴＴデータとの業務提携を発表

・モイが３連騰で年初来高値を連日更新、２６年１月期経常利益は一転最高益更新へ

・良品計画は４日続伸、１１月中国の既存店・オンライン売上高は１６．３％増

・クックビズがＳ高カイ気配、「ロピア」運営会社との資本・業務提携を好感

・ベステラはカイ気配で一気に上放れ、２～１０月期営業利益が前年同期比４．１倍と急拡大



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS