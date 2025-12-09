鈴木雅之『かぐや様は告らせたい 大人への階段』OP主題歌を担当！デュエットパートナーは声優・古賀葵

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

鈴木雅之が、TVアニメ『かぐや様は告らせたい』の新作TVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』の主題歌を書き下ろし、12月10日に配信リリースする。

■TVアニメ『かぐや様は告らせたい』シリーズに5作連続で楽曲提供

『かぐや様は告らせたい 大人への階段』は、12月31日からTOKYO MX、BS11他にて放送される完全新作の1時間スペシャル。

鈴木雅之は2019年、“アニソン界の大型新人”という肩書きを引っ提さげて初のアニメ主題歌として「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」を発表して以来、TVアニメ『かぐや様は告らせたい』全シリーズの主題歌を担当しており、今回で5作連続での楽曲提供となる。

この新作のために書き下ろされた「アブナイキオク」は、毎作での恒例となっているデュエットパートナーに、劇中の主人公・四宮かぐやのキャラクターボイスを務める声優・古賀葵を起用。

作詞作曲に水野良樹（いきものがかかり / HIROBA）編曲に本間昭光という、『かぐや様』シリーズの鈴木の全楽曲を手掛ける鉄壁の布陣で制作されている。

「アブナイキオク」は、12月10日より音楽配信サービスにて配信がスタート。あらたな恋愛頭脳戦の公開を前に、まずは最新主題歌をチェックしてみよう。

■鈴木雅之 コメント

約3年振りに帰ってきました、“アニソン界の大型新人”鈴木雅之です。

『かぐや様は告らせたい』シリーズには2019年のアニメスタート以来、これで5作連続での主題歌提供となりました。

来年古希を迎えますが、こうやって素晴らしい作品と共に歩んでいけるのは、45年歌い続けてきたことの意味を強く実感しています。

最新作「アブナイキオク」のデュエットパートナーである古賀葵さんとは、「かぐや様」のイベントでも何度かお会いしていましたが、初めてレコーディングの現場を共にした今回、曲で描こうとした世界を理解し入り込んで表現してくれていた姿は流石の一言でした。3年を経た主人公二人の新たな恋の駆け引きが表現されていると思います。

まずはこの曲を聴いて、年末に放送される新たな恋愛頭脳戦を一緒に楽しみに待ちましょう。

■古賀葵コメント

「かぐや様は告らせたい」第1期からこれまで、オープニング主題歌という形で作品を支え彩り、一緒に歩んでくださった鈴木雅之さんと、まさか今回オープニングを歌わせて頂けるなんて！

今も全身が震えています。

大変嬉しく光栄なことであると共に、私にとって特別な作品のオープニングだからこそ、色んな感情が巡っています。

「アブナイキオク」、収録もすごく緊張しましたが今回の作品サブタイトルにもなっている「大人への階段」も意識したり、かぐやたちのこれまでを思い浮かべながら、私にできる精一杯の想いを込めました。

ぜひ、楽曲もたくさん聴いてかぐや様の世界を広げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

鈴木雅之 feat. 古賀 葵

DIGITAL SINGLE「アブナイキオク」

■【画像】『かぐや様は告らせたい 大人への階段』のキービジュアル

■【画像】「アブナイキオク」の配信ジャケット