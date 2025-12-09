留守番中はテレビをつけた方がいい？

留守番中の犬にとってテレビは必須ではありません。しかし、犬によっては留守番中の静かな環境に不安を感じることも。そのような場合には、テレビをつけておくことで生活音のように聞こえ、安心して過ごせます。特に人の声や静かな音楽は効果的で、無音の環境よりも落ち着けることが多いようです。

テレビをつけておくことで「家に人の気配」があるように感じられ、孤独感が減ります。留守番中に不安になりやすい犬には、普段飼い主さんが見ている番組や音楽を選ぶとより安心してくれるかもしれませんね。

ただし、テレビをつける場合は、音量に注意しましょう。音量が大きすぎると落ち着かずに、逆効果になってしまうため、室内に静かに流れる程度にします。

また、テレビ以外にもラジオや犬がリラックスできる音楽を流すのも良いでしょう。

留守番中の電気はどうする？

犬は基本的に暗い環境でも問題なく過ごせます。そのため、留守番中の電気は必須ではありません。むしろ明るすぎる室内を不快に感じている可能性も否定できません。

ただし、犬は普段と違う環境に不安を感じる可能性がありますので、できるだけ同じ環境で過ごせるようにしてあげるのが望ましいです。

例えば、日中も電気をつけているならつけっぱなしで出かけるようにします。いつも、夕方以降につけるなら、タイマーつきの照明を使用すると良いでしょう。明るさも、いつも過ごしているくらいにします。

基本はあくまでも「いつもと同じ」です。

留守番中に犬を孤独にさせないポイント

犬にとって留守番は孤独を感じやすい時間です。愛犬が安心して留守番ができるように環境を整えてあげることが大切です。ここでは、具体的な環境作りと暇つぶしの方法を紹介します。

安心で快適な環境を用意する

犬の留守番では、安心できるのはもちろんですが、安全で快適な環境であることが重要です。とはいえ、特別なことをする必要はありません。犬にとっては「いつもと同じ」が安心なのです。

愛用のベッドとたっぷりの水を用意します。ご飯は自動給餌器を使用すると良いでしょう。また、快適に過ごせるように、冷房や暖房をつけるなどして室温と湿度にも気を配ります。一般的に、室温は夏25～27度程度、冬21～24度程度、湿度は50～60%程度が目安となります。

寂しがり屋の犬には、飼い主さんのニオイがする毛布などを置いておくのが良いでしょう。

留守番中の暇つぶしを用意する

留守番中の寂しさや暇を紛らわすように、安全な知育玩具を用意するのがおすすめです。おやつを入れられるタイプの知育玩具は、遊びながら頭を使い、時間を忘れて過ごすことができます。また、噛んでも安全な素材のおもちゃもおすすめです。

留守番のときに使うおもちゃは、普段あまり遊ばない特別なものを選びます。遊びの種類が異なるおもちゃを複数用意すると飽きずに過ごすことができるでしょう。

まとめ

「犬にとって留守番は大好きな飼い主さんと離れて過ごす時間」だと考えると寂しいなと思う気持ちも理解できますよね。

犬が安心して留守番をできるようにするには、いつもと同じ環境で過ごせるようにすることが大切です。愛犬の様子をよく観察し、必要に応じてテレビをつける、おもちゃを用意するなど孤独を感じにくい環境作りを心がけましょう。

また、普段からひとりで過ごすことに慣れさせておくと、長時間の留守番も不安なく過ごせるようになります。