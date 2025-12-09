この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネルが「【しまむら】プチプラすぎるスウェットをおしゃれに着回す方法 やっちゃダメな事はコレ #しまむら #しまむら購入品 #しまパト #しまむらパトロール 」を公開しました。動画では、しまむらで購入した税込1,419円のロゴスウェットをおしゃれに着こなすためのポイントと、避けるべき注意点を紹介しています。



ゆかりん氏が今回紹介したのは、しまむらのオリジナルブランド「LUNACION」の裏起毛スウェットです。アラフィフ世代がスウェットを着る上で「清潔感」が重要だと語るゆかりん氏。ヴィンテージ加工が施された高価なものではなく、毎年プチプラで綺麗な状態のものを買い替えるスタイルを推奨しています。今回購入したスウェットは、霜降りベージュのボディに黒のフロッキープリントが施されており、大人でも着こなしやすいデザインが特徴です。



動画のポイントは、スウェットを「部屋着」に見せないためのコーディネート術です。ゆかりん氏は、スウェットと同じカジュアルなアイテムを合わせると、だらしなく見えてしまう危険性があると指摘。解決策として、レースのインナーやタイトスカート、きれいめのパンツなど、スウェットとは正反対のテイストを持つアイテムと組み合わせる「ミックスコーデ」を提案しています。



動画で紹介されている着こなしのコツは、手頃なスウェットを上品に見せ、日々のコーディネートをアップデートするためのヒントになりそうです。カジュアルなアイテムの取り入れ方に悩む方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。