中森明菜、野外フェスの舞台裏からふるさと納税とのコラボまで2025年の活動を振り返る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中森明菜がパーソナリティを担当するニッポン放送『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』が12月12日に放送される。

3年目となった中森明菜の名曲で綴るニッポン放送のオールタイムリクエスト企画。今年は中森が自身初となる『オールナイトニッポン』パーソナリティとして登場、4時間の特別番組を届ける。

■『オールナイトニッポン』のパーソナリティを初担当

年末に開催されるディナーショーに向けた準備で12月は毎日忙しく過ごしているという明菜だが、今回、番組では2025年の活動について振り返っていくことに。

話題となった野外フェスの舞台裏、ファンクラブ限定ライブの話、アフレコ現場で「声優さんと並んで、すごく緊張した」というアニメ出演、出身地である東京都清瀬市のふるさと納税とのコラボレーション、思い入れが強く緊張しながら挑んだ松田聖子の「赤いスイートピー」のカバーについてなど、トークを展開する。

番組では、リスナーからのリクエストも次々に紹介。リクエスト楽曲にまつわる制作秘話やジャケット撮影時のエピソードなどが語られる他、「今年のディナーショーで歌いますよ」とポロリとこぼす場面も。

パートナーのミッツ・マングローブが「都市伝説なんですけど、明菜さんは『禁区』あんまり好きじゃないとの噂が…」と尋ねると、「コンサートのステージでは他の曲と馴染まないので、あんまり歌えないんです」と、電子音がベースなっている「禁区」は、バンドの生音で構成されるコンサートのセットリストになかなか入れられないことが明かされる。

一夜限りの特別番組『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』は、12月12日20時から放送。22時からはニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送される。

■番組情報

ニッポン放送『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』

12/12（金） 20:00～24:00

パーソナリティ：中森明菜

パートナー：ミッツ・マングローブ、垣花正

番組ハッシュタグ：#中森明菜ANNG

■関連リンク

『オールナイトニッポンGOLD』番組サイト

https://www.allnightnippon.com/gold/

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/