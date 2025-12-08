【ZARAの黒】がキレイ見え！ 40・50代の体型カバーに♡「ふんわりボトムス」

大人世代のボトムス選びは、下半身をいかにキレイに見せられるかが気になるところ。そこで今回おすすめしたいのが、【ZARA（ザラ）】の黒ボトムスです。スタイリッシュなラインナップが揃うなかで、今季注目のバルーンデザインのボトムスをピックアップ。黒で引き締め効果を狙いつつ、立体的なシルエットで気になる腰から脚まわりをカバー。大人のキレイ見えに寄り添う黒の「ふんわりボトムス」、要チェックです。

スパンコールとドレープで魅せるバルーンスカート

【ZARA】「ZW COLLECTION スパンコールスカート」\10,990（税込）

ウエスト部分にスパンコールがきらめくかぎ編みニットと、裾に向かって流れるアシンメトリーのドレープが華やかなバルーンスカート。ドラマティックなデザインですが、すべてが黒で構成されていることで、デイリーでも活躍しそうな1枚です。落ち感のあるバルーンデザインは、下半身を優雅にカバーしてくれるはず。

大人の遊び心を叶えるドット柄バルーンスカート

【ZARA】「ドット柄バルーンミディ丈スカート」\5,990（税込）

ドット柄のバルーンスカートと聞くとまるでアイドルのような愛らしさをイメージしそうですが、こちらは大人世代にもおすすめ。コーデに遊び心をプラスしてくれつつ、黒でシックにまとまっています。やはり立体的なシルエットで、腰から下をふんわりカバーしてくれる効果にも期待。トップスをインしてボリューム感を活かすのはもちろん、あえてオーバーサイズのトップスを合わせて、カジュアルに着こなすのもオシャレかも。

ベルベットの光沢でバルーンパンツに大人の抜け感を

【ZARA】「ベルベットバルーンパンツ」\6,590（税込）

気になる脚のラインをゆったりと包み込み、リラックス感たっぷりに着こなせそうなバルーンパンツ。楽ちんそうなシルエットなのに、ベルベットの上品な光沢により部屋着っぽさが抑えられているのが魅力です。伸縮性のあるウエストバンドを採用しつつ、デイリーコーデに大人のリッチな抜け感を演出してくれるはず。

トレンド感たっぷりのレザー調パンツ

【ZARA】「フェイクレザー バルーンパンツ ZW COLLECTION」\8,590（税込）

合成皮革は今シーズン注目の素材のひとつ。トレンド感たっぷりでエッジの利いたレザー調パンツながら、ふんわりと丸みを帯びたバルーンシルエットによって無骨さのなかにも上品さが漂う大人女性にもフィットする一本に。コンパクトなトップスを合わせると、下半身のボリュームとのギャップによってスタイルアップも狙えそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N