この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師ヒラ氏がYouTubeで「【最終警告】親が100%知らない“脳を破壊する”最悪の習慣TOP３」と題した動画を公開。親が良かれと思って取り入れている習慣が、実は子供の脳機能を低下させ、集中力ややる気を削いでいる可能性があると警鐘を鳴らしている。

ヒラ氏は、子供が勉強に集中できない、やる気の波が激しいといった問題の根源には、家庭内の「ある習慣」によって脳機能そのものが低下させられている危険性があると指摘する。特に問題視するのがスマートフォンなどのデジタル機器だ。ヒラ氏は「スマホはお子様の意志の力ではなく、脳の仕組みそのものをハッキングしてくる」と断言する。

人間の脳には「報酬系ドーパミン回路」という快感を司るシステムがあり、スマホの通知やゲームの演出は、このシステムをバグらせる「麻薬のようなもの」であるとヒラ氏は解説。努力を必要としない「インスタントな快感」に脳が支配される結果、地道な努力を「面倒なもの、避けるべきもの」と判断する「努力を嫌う脳」に作り変えられてしまうという。

動画では、こうした脳を破壊する最悪の習慣がランキング形式で3つ紹介された。中でも第3位として挙げられたのが「勉強にスマホを活用する」という習慣だ。ヒラ氏は「スマホが近くにあるだけで脳機能が低下するという研究は数多く存在する」と述べ、勉強中にスマホが視界に入るだけで、脳は無意識にスマホをいじるという行動と結びつけてしまい、集中力を著しく削いでしまうと説明した。

ヒラ氏は、子供の集中力がないのは意志が弱いからではなく、脳が書き換えられてしまっているからだと強調。この負の連鎖を断ち切るためには、まず子供を取り巻く「仕組み」を変えることが重要であると訴え、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:30

警告：家庭の習慣が子供の脳機能を低下させている可能性
00:56

スマホが脳をハッキングする仕組みとは
02:49

最悪の習慣TOP3 第3位：勉強にスマホを活用する
07:54

最悪の習慣TOP3 第2位：複数戦略を取っている
10:44

最悪の習慣TOP3 第1位：親が焦っている

塾講師が伝授、偏差値70を超える勉強法「スキルハック」で“問題集を極めるスキル”を身につける方法

