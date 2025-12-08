「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午後２時現在で、トラース・オン・プロダクト<6696.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



４日正午ごろ、２６年１月期の単独業績予想について、売上高を５億７６００万円から４億６０００万円（前期比１１．９％増）へ、営業損益を１１００万円の黒字から４０００万円の赤字（前期５００万円の黒字）、最終損益を６００万円の黒字から４３００万円の赤字（同２００万円の黒字）へ下方修正した。第４四半期に予定していた一部のホスピタリティ市場向けＳＴＢ（セットトップボックス）の納品案件に関して、顧客からの発注調整及び製品納品期日の不確実性により、いくつかの大型案件が来期にずれ込む見通しとなったことが要因。また、ＡＩ電力コスト削減システム「ＡＩｒｕｘ８」に関して、中規模以上の案件においてエネルギー削減とビル全体のＤＸ化が、同時に求められることがほとんどであり、案件あたりの売上高・利益の大幅な増加が見込める一方で、プロジェクトの進行スピードが停滞していることも響くという。



この発表を受けて、４日の株価は午後急落しストップ安で取引を終了したが、５日は朝安でスタートし年初来安値２７３円をつけたもののその後プラスに転じて引けた。悪材料一巡との見方も広がりつつあり、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS