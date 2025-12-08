ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×Éüµ¢¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ÖÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤¿¡×Å¾ÅÝ¤Ç´é¤ò¥±¥¬¡Ä1½µ´Ö·çÀÊ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬8Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÌó1½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Å¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë´é¤Î¥±¥¬¤Ç3Æü¤«¤éÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÂçµÈ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂåÆÉ¡£¡ÖÉÔÃí°Õ¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢´é¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Î½ý¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á³§¤µ¤ó¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Çº£½µ¤Ï¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¥±¥¬¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÇö¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿§ÉÕ¤¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçµÈ¡£¡Ö¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡È¤ªÁ°²¥¤é¤ì¤¿¤À¤í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð¤¤)¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÁêÊý¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢¡Ê¤ä¤·¤¡Ë¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È¸«¤¿ÌÜ¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È¤¬·çÀÊ¤·¤¿Á°½µ¡¢Æ±¶ÉÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Î´¨¤µ¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¿²¹þ¤àÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç²÷µ¤½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Í¡ª¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬¿²¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬µÙ¤ó¤Ç¡£¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Î²÷µ¤½Ë¤¤¤À¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÉüµ¢¤·¤Æ¡×¤ÈÂçµÈ¡ÈÀèÀ¸¡É¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£