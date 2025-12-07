¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡È¥é¥¹¥È¥é¥ó¡É¤Ï14°Ì¡¡¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Ç¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤â¡ÄÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿·è¾¡111Àï
¡¡¡þF1Âè24Àï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¡¡·è¾¡¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡UAE¡¡¥ä¥¹¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ5.281¥¥í¡ß58¼þ¡Ë
¡¡Íèµ¨F1¤Î¥·¡¼¥È¤ò¼º¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¡È¥é¥¹¥È¥é¥ó¡É¤Ç14°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤Ç10ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤Î¾å°ÌÀª¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿20¼þÌÜ¤Ë3ÈÖ¼ê¤ØÉâ¾å¡£Æ±Î½¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ÎµÕÅ¾Áí¹ç5Ï¢ÇÆ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤«¤é¥Ï¡¼¥É¤Ø¸ò´¹¤·¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡ËÁê¼ê¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢23¼þÌÜ¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Î¥ê¥¹¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ç5ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ËÅ°¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡33¼þÌÜ¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤ËÂØ¤¨¤¿³ÑÅÄ¤Ï18ÈÖ¼ê¤Ç¥³¡¼¥¹Éüµ¢¡£¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¡¢45¼þÌÜ¤Ë¤Ï¼«¿È¤ËÂå¤ï¤êÍèµ¨¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¾ÃÌ×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï21Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¡Ê24Ç¯¤ËRB¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤«¤é¥«¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö22¡×¤ÇF1¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ºÇÂ¿¤Î½Ð¾ì114Àï¡¢·è¾¡111¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ê¡¢33²óÆþ¾Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï21Ç¯ºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Î4°Ì¤Ç¡¢É½¾´Âæ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨Âè3Àï¤ÎÆüËÜGP¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¾º³Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë°Ê³°¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢½ªÈ×Àï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÂ¦¤Î¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Æü¤ËÍèµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Æ¥¹¥È¡õ¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦·è¾¡½ç°Ì
(£±)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£²)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£´)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£µ)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¶)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(£·)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(£¸)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¹)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(10)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(11)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(12)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(13)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(14)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(15)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(16)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(17)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(18)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(19)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(20)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë