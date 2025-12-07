¡ÚUFC¡ÛÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡¢¥â¥ì¥ÎÀï¾¡Íø¤â¡È¥ì¥Õ¥§¥êー¥¹¥È¥Ã¥×¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¡ÖÈ½Äê¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡×¡¡Ê¿ÎÉ¤â¸«²ò¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØUFC323¡Ù¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT-¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇUFC¥Õ¥é¥¤µé5°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¤ÏÆ±µé2°Ì¤Î¸µ²¦¼Ô¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥ì¥Õ¥§¥êー¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëTKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¸µ²¦¼Ô¤ò½é¤á¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Ê¿ÎÉ¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¥ì¥Õ¥§¥êー¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMMA¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¼»î¹ç¤¬»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ØMMA¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤Ï¡Ö¹ó¤¤¥¹¥È¥Ã¥×¡©¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡¢Ê¿ÎÉÃ£Ïº¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿TKOÉé¤±¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÅê¹Æ¡£UFC¥Õ¥é¥¤µé¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤Î¹õÀ±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¡£
Åöµ»ö¤Ç¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡Ö¥â¥ì¥Î¤¬»°³Ñ¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£Ê¿ÎÉ¤¬¥â¥ì¥Î¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ¥¤¤¡¢Æ¬Éô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÍá¤Ó¤»¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥â¥ì¥Î¤ÏËÉ¸æ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼º¿À¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ëµ¿Ç°¤òÄè¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥ì¥Õ¥§¥êー¤Ï¥â¥ì¥Î¤ËÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤ë»þ´Ö¤òÌó10ÉÃÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¸å»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
½é¤á¤Æ´°Á´·èÃå¤Ç¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥â¥ì¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¡¢¤Ê¤¼»î¹ç¤¬»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿ÎÉ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ÀµÚ¡£¡ÖËÍÅª¤Ë¤Ï¥â¥ì¥Î¤¬¥À¥áー¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2R¤ÇÁÈ¤ó¤À¤È¤¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦»×¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶Ã¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£