「下半身が気になる」40・50代へ！【グローバルワーク】細見え狙える！「Iラインスカート」

シャレ感を高めつつ細見えも狙えるIラインスカートを【グローバルワーク】で発見！ シャーリングデザインが華やかで、大人コーデの主役になりそうです。カジュアルなトップス合わせでも、甘辛MIXに仕上げても可愛くなる予感。足元まで美しく演出してくれそうなので、ぜひチェックしてみて。

シャーリング × Iラインシルエットで女性らしく

【グローバルワーク】「シャーリングIラインスカート」\5,990（税込）

スラリとしたIラインシルエットで、女性らしい雰囲気がまとえるスカート。クシュっとしたシャーリングデザインが、コーデのアクセントになってくれそうです。ウエストはゴム仕様で楽ちんなのも嬉しいポイント。ボリュームのあるカーディガンと合わせても、細身のシルエットでメリハリのある着こなしに。カラーはこちらのMILKチョコレートと、チョコレートブラウンの2色展開。

大人がトライしやすい上品なチョコレートブラウン

こちらは色違いのチョコレートブラウンを着用。こっくりとした深みのあるカラーが、大人の垢抜けに一役買ってくれそう。スタッフのありちゃんさんによると「裾が少し広がったシルエットでおしゃれ見え」「細見えが叶う」とのこと。甘さ控えめに仕上げたい人は、きちんと感のあるジャケットを合わせてきれいめに引き寄せて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M