社会面が活性化し、興味深い展開が次々起こっていそうな今週。ただ、蟹座自身も意欲的ではあるもののいま入ってきやすい内容とはどこか考え方、感性がややかみ合わないかも。結果、過度に急かされるような気分になるのでは。ある程度はしょうがありませんが、これは一時のことなので、無理に自分を合わせようとはしなくていいでしょう。「自分は自分のやり方でやるだけ」と決め、専念するほうがバランスはとりやすいはず。ただ仕事面で新しい能力、スキルをつけて関心を広げていくと感じることは変わってくるかも。好奇心が気分転換のカギになるかもね。

