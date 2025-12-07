◇UFC323 平良達郎ーブランドン・モレノ（2025年12月6日 米国・ラスベガス T−モバイル・アリーナ）

世界最高峰の格闘技団体「UFC323」が6日（日本時間7日）に米ラスベガスのT−モバイル・アリーナで開催。フライ級5位の平良達郎（THE BLACKBELT JAPAN）が、元同級王者で同級2位のブランドン・モレノ（メキシコ）に2RTKO勝利。フライ級タイトル挑戦へ大きな1勝となった。

世界に衝撃を与えた。日の丸を背負って入場した平良。花道ではブーイングが飛ぶ場面もあった。1Rは耐える場面もあったものの、2Rに試合を決めた。テイクダウンを決めるとバックに回った。足四の字で相手の動きを制御すると、最後はバックポジションからパウンドの連発。レフェリーが試合を止めて、元王者にフィニッシュの衝撃勝利を飾った。

試合後には「パウンドが入って効いていたのがわかった」と試合を振り返り、最後に「UFC！プリーズギブーミータイトルショット！」とタイトル挑戦へアピールした。

今年8月に10カ月ぶりとなった復帰戦でパク・ヒャンソン（韓国）と激突。2Rリアネイキッドチョークで鮮やかな一本勝ちを飾った。

今回は元王者モレノとマッチメークされた。「ボクシングの強さ、低い体勢からもしっかり振ってきているので、自分が想像しているよりも彼のパンチは伸びてくる」と打撃を警戒した。

タイトル挑戦に向けて負けられない一戦だった。「これ勝ったらもしやということを思わせるような戦いをしないといけない。平良ならいけるという試合をしたい」と言葉通り、2連勝でフライ級タイトル挑戦へ大きな1勝となった。