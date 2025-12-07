老後は働かずにのんびりしたいです…年金「月15万円」、独身で特にぜいたくしなければ、貯金がなくても年金だけで生活していけますよね？

年金「月15万円」だけでの単身老後――統計データから見た「現実」

趣味 を楽しみながら静かに暮らしたい……独り身で年金が月15万円程度あれば、貯金がほとんどなくても質素な生活を送ることは可能ではないかと考える人もいるかもしれません。 しかし、実際に年金だけで生活が成り立つかどうかは、 生活費 の構造や 物価 変動、医療・介護費の増加などによって左右されます。本記事では、統計データを踏まえながら、年金のみの単身老後がどの程度現実的なのかを検討します。

総務省統計局「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」では、65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の平均的な家計収支が示されています。

これによると、1ヶ月の実収入は13万4116円で、そのうち12万1629円が年金を中心とする社会保障給付にあたります。収入だけを見ると、年金月15万円に近い水準で生活している世帯もあると推測できます。

しかし、同世帯の1ヶ月の消費支出は14万9286円、さらに税金や社会保険料などの非消費支出が1万2647円となっており、支出合計は16万1933円に達します。実収入との差し引きでは、月2万7817円の赤字という結果になります。

つまり、平均的な高齢単身無職世帯では、年金収入だけでは支出をまかないきれず、結果として貯蓄の取り崩しを前提とした生活になっていることがうかがえます。

もちろん、すべての人が統計どおりの支出になるわけではありません。住居費が極めて低い、公営住宅に住んでいる、車を所有せず移動手段を公共交通機関に限定している、光熱費・通信費・食費などを徹底的に抑えているなどといった条件がそろえば、年金月15万円で収入と支出が均衡する可能性もあります。

ただし、節約努力を重ねなければ赤字になりやすく、ゆとりある生活を送るのは難しい面があります。

また、老後は医療費や介護費などの不確実な支出が突発的に増える時期でもあり、統計の平均値以上にお金が必要になる場合もあります。物価上昇が続いている状況では、生活費が今後も増える可能性があり、年金収入だけに依存する生活は長期的には不安定になりやすいと考えられます。



年金だけで暮らすために必要な生活条件とは

年金月15万円だけで老後生活を維持するためには、生活コストを大幅に抑えることが前提になるでしょう。

住居費を抑えるためであれば、家賃の低い住宅に住むか、住宅ローンを完済した持ち家で暮らすことが重要です。食費や光熱費を抑える工夫も必要で、エネルギー価格や食品価格の変動に注意しながら家計管理することが求められます。

収入が年金のみであれば、趣味、交際費、家電の買い替えといった「ゆとり部分」の支出を大きく制限する必要があるかもしれません。また、病気やけがによって急な支出が発生した場合に備えるため、最低限の預貯金や周囲の支援体制があると安心です。

こうした条件がそろえば、年金だけで暮らせる可能性は高まりますが、それでも余裕ある生活とは言いがたく、生活の不確実性には十分注意が必要です。



まとめ

年金月15万円で独身の老後生活が成り立つかどうかは、生活費をどこまで抑えられるかによって大きく変わると考えられます。

統計データからは、平均的な高齢単身無職世帯が月約2万8000円の赤字であることが示されており、年金だけの生活は「成立しないケースが多い」と考えられます。ただし、住居費の抑制や生活費の見直しによって収支バランスを均衡させることができる場合もあります。

老後を働かずのんびり過ごしたいと考えるのであれば、自身の年金見込み額を確認し、生活費の見通しを立てたうえで、いざというときのためにゆとりを持った資産形成も検討することが重要です。不安がある場合は、家計相談や年金相談を利用するなど、早めの準備が安心につながるでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支＜参考4＞65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯）図2 65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の家計収支－2024年－（18ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー