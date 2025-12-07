脚本家の三谷幸喜氏が７日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。自身が脚本したドラマで「いらなかったね」とぶっちゃけた俳優を明かした。

この日は、三谷氏が脚本を務める同局で放送中のドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演している俳優・菅田将暉、俳優・神木隆之介とのトーク。

三谷氏は「菅田さんとはね、お寿司を…」とドラマの打ち合わせで寿司屋で一緒に食事したと話した。菅田が「途中から戸塚純貴が来て…」とドラマで共演の俳優・戸塚純貴が合流したことを説明すると、三谷氏は「うるさかったね。せっかく菅田さんとじっくり話ができるかなと思ったら、戸塚のせいで…。戸塚ショーになっちゃって」と場がすっかり戸塚のペースになってしまったと説明した。

菅田が「戸塚ショーになりますね〜。この間の８話も戸塚ショー、すごかったっすねえ」と応じると、三谷氏は「戸塚の役はいらなかったね。なくても成立する」としみじみと話して、爆笑を誘っていた。神木も「これ、純貴聞いたら、喜ぶと思いますよ」と大ウケしていた。