しばらく帰って来ないと思っていた飼い主さんが思いがけず早くおうちに帰ってきたら、わんちゃんはどのような反応を見せてくれるのでしょうか？そんな光景が、248万再生超えの注目を集めることに。おうちに帰ってきた飼い主さんを見たわんちゃんの姿には、「キュンとしました♡」「家から出たくなくなっちゃう」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：忘れ物をしたので、家に帰った結果→犬が玄関で…あまりにも愛おしい『お出迎えの光景』】

忘れ物を取りに帰ってきたお母さん

Instagramアカウント『木下千鶴子』に投稿されたのは、忘れ物を取りに帰ってきた飼い主さんをお出迎えするわんちゃんの姿。ある日、柴犬のルナちゃんのお母さんは、おうちを出たあとに忘れ物をしていたことに気づいたのだとか。そこで、お母さんは一度おうちに戻ることに。玄関の扉を開けてみると…そこにはいつもお出迎えに来てくれているルナちゃんと猫のニャーツちゃんの姿はなかったそう。

きっと、お母さんがしばらく帰ってこないことを知っていたふたりは、お部屋でくつろいでいるのでしょう。しかし、お母さんが玄関に入った瞬間なにやら廊下の奥から「チャッチャッチャ」という音が。その正体は…廊下の向こうから小走りでやってきたルナちゃんの足音！

「誰ですか？」というかのように、廊下の奥からそっと顔を出すルナちゃんにキュンとしてしまいます。

お母さんだと気づいたルナちゃんは…

突然の来訪者に、一度は廊下の途中で止まりかけたルナちゃん。しかし、玄関にいるのがお母さんだと分かると、ルナちゃんはお母さんの方へ一直線に来てくれたそう。

そして、嬉しそうにしっぽを左右に振ってくれたといいます。きっと、予想外のお母さんの帰宅に、ルナちゃんも喜んでいたことでしょう。

ニャーツちゃんも『ごろん』でお出迎え♪

ルナちゃんがお母さんをお出迎えした数秒後、ニャーツちゃんも廊下の奥から顔を出したそう。

そして、帰ってきたのがお母さんだと分かると…ニャーツちゃんはお母さんの目の前までやってきて、ごろんとお腹を見せてくれたそう！そのリラックスしたニャーツちゃんの姿を見たら、なんだかおうちの中で一緒にのんびりしたくなってきてしまいます。

そうしてふたりに可愛らしいお出迎えをしてもらい、元気をもらったお母さん。毎日こんなお出迎えをしてもらえたら、寄り道をせず真っ直ぐおうちに帰りたくなってしまいそうです。

忘れ物を取りにおうちに帰ってきたお母さんをお出迎えするルナちゃんとニャーツちゃんの光景には、「ふたりともお迎えに来てくれてありがとうですね♪」「玄関までお迎えしてくれる姿にキュン♡」「気持ち急いで駆け寄ってくるルナちゃん可愛すぎます♡」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『木下千鶴子』では、そんなルナちゃんとニャーツちゃんの姿に、笑顔と元気を分けてもらえますよ。

ルナちゃん、ニャーツちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「木下千鶴子」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。