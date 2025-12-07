アップルの「iPhone 17」シリーズの売り上げが好調で、年間のiPhone販売台数の記録が更新される見通しだと、調査機関のIDCが報告しています。

↑新たなサイクルが始まった？（画像提供／Unsplash）

IDCによれば、iPhone 17への高い需要と、中国市場での売上増加により、iPhoneは前年比6.1%の成長が見込まれています。これにより、2025年のiPhoneの総出荷台数は2億4740万台を超えるペースで推移しています。

中国でのiPhone 17への需要は急速に増加しており、10月と11月にはシェア20%を獲得して首位に。中国だけでなく、減速していた米国や西欧でも、iPhoneは売り上げを伸ばしています。これにより出荷台数だけでなく、売上金額ベースでも前年比7.2%増の2610億ドル（約41兆円※）を超えると予測されています。

※1ドル＝約155円で換算（2025年12月4日現在）

なお、標準モデルの「iPhone 17」および「iPhone 17 Pro／Pro Max」には高い関心が寄せられたものの、「iPhone Air」は期待外れでした。これは、薄くて軽量な端末よりも、大画面かつハイスペックなスマートフォンを消費者が求めていることを示しています。

2026年には、ハイエンドモデルである「折りたたみiPhone」と「iPhone 18 Pro／Pro Max」が秋に発売される予定ですが、低価格帯の「iPhone 18」は2027年春に発売される見込み。これにより、2026年のiPhoneの出荷台数は4.2%減少すると予測されています。

「イノベーションがない」とか「毎年あまり変わっていない」と批判されることもあるiPhoneですが、世界ではしっかりと消費者の心を掴んでいるようです。

Source: IDC via MacRumors

