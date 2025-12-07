トッテナムvsブレントフォード スタメン発表
[12.6 プレミアリーグ第15節](Tottenham Hotspur Stadium)
※24:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 33 ベン・デイビス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
トーマス・フランク
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 15 フランク・オニェカ
MF 27 ビタリー・ヤネルト
MF 45 R. Donovan
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
キース・アンドリュース
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります