オムロン ヘルスケア、心電事業のグローバル戦略を発表 / 3ポート拡張可能でPD90W給電タイプも選べるUSBハブ【まとめ記事】
オムロン ヘルスケア株式会社は2025年11月12日（水）、都内 ステーションコンファレンス東京において、心電事業におけるグローバル戦略とパートナー企業との取り組みについて記者発表会を開催した。本発表会では、代表取締役社長の岡田 歩氏と心電事業責任者より、同社の長期ビジョン「SF2030」の次なるステージとして心電事業の新たな戦略についての説明があった。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、超小型ボディにUSB 5Gbps対応ポートやPD90W対応ポートを含む3ポート拡張機能を凝縮し、キャップ一体型構造で端子を保護しながら、ノートPCやタブレットのポート不足を外出先でも手軽に解消できるUSBコンボハブ「400-HUBCP38BK」と、PD非対応モデルの「400-HUBA39BK（USB A接続）」と「400-HUBC40BK(USB Type-C接続）」を発売した。
■手のひらサイズでポートを拡張！？3ポート拡張可能でPD90W給電タイプも選べるUSBハブ
■脳・心血管疾患の発症ゼロへ！オムロン ヘルスケア、心電事業のグローバル戦略を発表
■電源抜けのリスクを無くす！抜け止め防止ロック付き電源コード
サンワサプライ株式会社は、安心のロック機構を搭載した電源コード「APW15-C14C15LSシリーズ」を発売した。データセンターや医療機器、放送設備など、電源の安定供給が必要なシーンでの使用に最適だ。Cisco社製のサーバーなどに対応する。抜け防止のロック機構付きで、工具や追加部品無しで簡単に固定できる。データセンター・医療機器・放送設備など、電源ケーブルが抜けては困る場所での使用に最適だ。ソケット側（C15）の内部構造だけでロックでき、機器側の加工や特殊なインレットは不要。赤いレバーを引くだけでロック解除でき、簡単に抜くことができる。
■理想の現場椅子！座りながら動けるカウンターチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、作業効率を高めたい現場に最適。スムーズに移動できる機動性、狭い場所でも役立つコンパクト設計、体への負担を軽減する快適性を兼ね備えたカウンターチェア「150-SNCH63BK（ブラック）」「150-SNCH63W（ホワイト）」を発売した。現場作業の効率を大きく高める「座ったまま移動できる」チェアが登場。キャスター付きで方向転換もスムーズなため、複数作業を行き来する現場で抜群の操作性を発揮する。立ち座りの負担を減らすことで作業時間の短縮にも貢献。長時間の作業でも疲れにくい、実用性を重視したチェアだ。
■どこでも快適PC作業！必要な時だけ膨らませて使える、エアー式膝上テーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、必要な時だけ膨らませて使えるエアー式膝上テーブル「200-HUS020」を発売した。たった300gの軽量設計で、バッグやリュックの中に無理なく収まり、毎日の通勤から出張、旅行までストレスなく持ち運べる。「必要な時だけサッと取り出して使える」気軽さを追求し、外出先での作業環境をさらに快適にする。
■電源抜けのリスクを無くす！抜け止め防止ロック付き電源コード
■理想の現場椅子！座りながら動けるカウンターチェア
■どこでも快適PC作業！必要な時だけ膨らませて使える、エアー式膝上テーブル
