英バンド「フリー」や「フェイセズ」で知られる国際的ベーシストの山内テツさんが4日に亡くなっていたことが分かった。79歳だった。6日、本人公式SNSで親族が伝えた。

投稿では親族が「【大切なご報告】」とし「令7年12月4日、山内テツは家族に見守れる中、安らかに永眠しました」（原文ママ）と報告。

「これまでテツの音を楽しみ、温かい言葉をかけてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」と感謝を伝え「“楽しかったなぁ。”it's long time,but short time」と結んだ。

山内さんは、1946年生まれ福岡県出身。68年にマイク眞木を中心に結成された「ザ・マイクス」に加入して音楽活動を開始。「ミッキーカーチス&サムライ」のメンバーとしても活躍した。

その後アンディ・フレイザーに代わって英バンド「フリー」に加入したことで国際的に知られるように。解散後の1973年にロッド・スチュワートらが所属する英バンド「フェイセズ」に、ロニー・レーンの後任として加入。日本に帰国後もレコーディングなど精力的に活動していた。