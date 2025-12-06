雅子さまと愛子さまはふとした瞬間や何げないしぐさもそっくり！

天皇ご一家のお姿を長年にわたり取材してきた『女性自身』皇室担当記者が感じている、細かな共通点を紹介する。

「まずは、右手で左手を覆う立ち姿です。立っている際の手の重ね方は人によってまちまちですが、雅子さまと愛子さまは左手を覆われることが多いのです。また、広めの歩幅で背筋をしっかりと伸ばされた美しいフォームで歩かれるところも似ていらっしゃいます。写真で拝見すると、手の合わせ方、シルエットまでそっくりです。

お手振りの際に親指を曲げられるところも共通しています。愛子さまの自然に少し曲げられた親指に、雅子さまの優しいお手振りが思い起こされます。あとは、お二人とも自然な笑顔が印象的ですが、そのお口の広がり具合、細められた目もそっくり。そしてうなずかれ方もじつによく似ていらっしゃいます。

最後に、座っているお年寄りなどに視線を合わせて話されるご様子も同じです。これは雅子さまのなさりようから、愛子さまが学ばれたように感じます」（皇室担当記者）