総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションの模様が５日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信され、朝倉がオーディションで初めて激怒した様子が公開された。

前回、溝口勇児ＣＯＯと大げんかを繰り広げた千葉喧嘩自慢の監督で、関東最大級ギャング元総長の田中雄士が登場。朝倉が「あれ、きょうはどうしました？」と問うと、田中は「千葉喧嘩自慢で、こないだ名古屋に負けちゃったけど、いい闘いしたやつら闘わせたくて」と説明。タンク内藤、江口響の試合を求め、「溝にも頭下げるんで」と語った。溝口ＣＯＯは「じゃあいいよ、土下座したら。お前、前回あんだけ煽ってて頭下げるんだったら床に頭付けろよ」と地面を指さすと、表情が凍り付き、田中は「俺がやったらお前も下げろよ。お互いそれだったらいいよ」と返した。

その後、田中は場を仕切りだし、江口とやるべしたら竜の試合は朝倉がしぶしぶＯＫを出したが、タンク内藤に関しては「彼が面白くない」と本戦での起用を却下。「ＢＤの中で喧嘩自慢だから出れたぐらいの感じなんで。そもそも枠が少ないんで、千葉の代表って出てきて、全員決定できると思われても困る」と言い切った。

その後、田中は溝口氏と口げんかを繰り広げる一方で、自身と元アウトサイダーの萩原裕介との試合については「頭に入れとくよ」と話すにとどめ、濁し続けた。朝倉はイライラした様子で「次の試合でやってもらいます？じゃあＢＤ１８で」と要求したが、田中は「俺、さっき言ったけど、自分自身としか闘ってないし、自分のジムのやつら出したい」と訴え、朝倉は「俺も正直知らなくて、視聴者も知らない中でめっちゃ偉そうになんか闘わせようとしてくる人がきたなって思ってて」と不快感。田中は「だったらよ、未来君のチャンネルでガチスパーならしてやるよ。練習すんのめんどくせぇんだよ」と話し、朝倉は「え？俺と？」と苦笑い。田中が「未来と闘っても面白くねぇ。お前が勝つに決まってるじゃねぇかよ。それか別に、俺に喧嘩売りてぇんだったらプライベートで喧嘩売ってこい。へこましてやるからよ、お前ら全員よ」とイラついたように言い放つと、朝倉の逆鱗に触れ「俺の？どうやってへこますの？じゃあやれよ。やってみろよって言ってんだ」とまくしたて、田中は「楽しみにしとけ」と一触即発ムードに。朝倉は「うさんくさいインチキやろうなんじゃないの？コイツ。誰か見たことあんの？」「自分となんかみんな闘ってんだよ」と吐き捨てた。

田中は目の前にあった物を蹴り上げ、「いい加減にしとけよ。誰に口聞いてんだよ」と言い放つと、朝倉はブチギレ。「てめぇだよ。てめぇ誰だよ！今からやってやろうか！」と立ち上がって詰め寄り、「全員やってやるよ。来いよ、来いよ。千葉全員やってもいいよ。今、喧嘩売ってきたんだからやろうよ」と、裏へくるように要求した。

騒然となる中で、溝口氏や萩原が慌てて朝倉を止めに入り、萩原は「みっくんがやることないよ。俺がやるからいいよ」と、自身が田中と対戦する言い、場を収めた。

朝倉はオーディション公開前に実業家の桑田龍征氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場。オーディション史上初めてブチ切れたことを明かしていた。桑田氏が元ＢＤ選手の料理人、こめおの店を訪れた際に朝倉と談笑。桑田氏がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」で共演している実業家での田中が、直近では千葉喧嘩自慢の監督としてＢＤに参加しており、１８のオーディションにも参加したようで、桑田が「我らが田中雄士が参戦したんですけど」と問うと朝倉は「俺・・・ブレイキングダウンのオーディション今回で１７回目なんですけど、初めて喧嘩になりました」と告白。周囲が驚く中で「初めてブチギレた。なんか『プライベートでやってやるよ』みたいなこと言われたから、カチンときて」と明かしていた。