「牛がいる」は本当だった！横浜の秘境「瀬谷」の意外な魅力

YouTuberの「どこにでも行くドスコイ」が「横浜なのに誰も興味ない「瀬谷」に行ってみたぞ！！草原が広がり牛がそこら中にいるクソ田舎なのか？？【衝撃の駅前】」を公開しました。横浜市の中でも「もはや大和市」「草原が広がってて牛がいる場所」などと揶揄される瀬谷区の実態を確かめるべく、現地を散策しています。



動画は、横浜の玄関口・新横浜駅からスタート。どこにでも行くドスコイ氏は、地図を広げながら瀬谷区が横浜市の中でも内陸部に位置することを紹介します。まず向かったのは、相鉄線の主要駅である二俣川駅。駅周辺は都会的な雰囲気で、駅ビル「ジョイナステラス」は多くの人で賑わいを見せています。



次に瀬谷区に位置する三ツ境駅周辺の様子を紹介。首都圏の都市と比べると華やかさには欠けるが、住みやすい街だと評価しております。次に降りた瀬谷駅はイトーヨーカドーや飲食店が立ち並び、事前のイメージとは異なる発展した駅前の様子が映し出されます。噂の真相を確かめるためバスで移動すると、車窓の風景は次第にのどかなものへ。そしてついに、住宅街の中に「相澤良牧場」を発見し、牛がいる光景を目の当たりにします。



動画の終盤では、瀬谷区と同様にマイナーなイメージを持たれがちな泉区の「いずみ野駅」にも足を延ばしています。駅前はニュータウンとして整備されており、ここでもまた「横浜の奥深さ」を感じさせます。この動画は、横浜の知られざる一面を発見するきっかけになりそうです。